« L’onèr lé konm zalimète, I ansèrv arienk in foi ! »

Mé z’ami, mi rapèl in kozman moin la lir dann in pyès téat Pagnol é kozman la té i di sak moin la mark an o la. Mi souvien té i anparl in jenn fiy l’avé fé pak avan karème. Ni pé di osi l’avé maryé déyèr la kuizine. Pou kosa mi anparl de sa ? Pars, pou moin, sa sé in vré provèrb avèk son sans prop épi son sans figiré. Sans prop ? La pa bézoin fé in liv la dsi pou konprann l’afèr. Sans figiré ? Sète la, pou moin, i pé z’ète in kalité konm lonèté. In pé i di osi lonèkté [1]. Si out min lé long é si ou i yèm kapar lé shoz la pa ou, vitman vitman dmoun va méfyé é la konfyans dan ou sar mor dsou pyé tamarin. Parèy si ou sé in bon travayèr : i aprésyé aou, mé si i oi ou i yèm karoté, la konfyans dan ou lé fini. Alé ! ni pé kass in pé nout koko la dsi si ni vé, é ni artrouv pli dvan sipétadyé.