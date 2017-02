L’onm sé in bar d’fèr é lo fanm sé son tash de rouye !

Yèr dann mon kozman lété plito ezsitoir shoushout avèk la mori, mé avèk mon kozman zordi moin lé sir in pé va agoniz amoin. Pou kosa ? L’onm sé lo sèks for é lo fanm sé lo sèks fèb. Zot i kroi dssa lé vré sa. Moin non pars moin la fine vi désèrtènn fam fé dé zourné d’travaye inn apré l’ot. Fransh vérité, mi oi pa in onm apré akoushé san ké li oi lo dyab an pijama. Donk si in moun i di amoin lo kontrèr moin sar dakor avèk li. In sèl domaz sé ké la sosyété la pankor konprann in n’afèr konmsa. Moin lé près paré pou dir avèk lo poète Aragon, la fam sé l’avnir de l’om... Solman mi pran in pé la distans avèk mon kozman. Mi pans sé pars mi èm pa li si tan tèlman. Donk mi arète tèrla é ni artrouv pli d’van sipétadyé.