« L’orgèy i donn flèr, i donn pa frui. »

I donn flèr, i donn pa frui, ni lo grin ! Sa lé posib sa ? Rarman mé lé posib sirtou si bann laboratoir la fine manipil in plant pou obliz aou rashté la somans toultan. I égzis sa, é pliské ni kroi. Sa lé pa natirèl pars sa lé travayé la plipar d’tan sof pou in zéspès apré disparète. Astèr l’orgéyé ? Nout tout i koné in l’orgèyé, ni pé apèl osi shoviy gonflé. An parmi d’moun ni koné nana demoun orgéyé… A pa konfonn avèk demoun na l’anbisyon sirtou si lo l’anbisyon lé adapté avèk son kapasité. Mé si la pa konmsa, sé l’èr ké ni pé aplik kozman nou la mark an o la. In l’orgéyé, sé in moun i yèm bien parète, li yèm bien pass pou sipèryèr par raport lé zot. Konm i di, li sé « lo parète », li sé pa « lo l’ètre », é si ou suiv ali in pé d’tan ou i an apèrsoi lo rézilta lé pa la. Lo tan i pass mé i sort pa arienn dobien avèk l’orgéyé. Alé ! mi lèss azot pou kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.