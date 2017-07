La boul lé dann kan Téréos épi gouvèrnman : sé zot l’apré fé d’tor La Rényon !

L’èr moin l’apré ékri, mi antann demoun apré kozé dann radyo. Biensir la plipar d’moun i parl dsi lo mouvman bann plantèr : in pé i kriy, i jir, pars zot lé pri dann l’anboutéyaz. In pé i aprouv bann plantèr an domandan kosa lo l’izinyé i fé, pou kosa li vé pa diskite avèk bann sindika plantèr. Zot i domann azot galman pou kosa gouvèrnman i bouz pa.

Mi pans, dann mon kèr, Téréos li s’anfoutsa sof l’arzan li gingn isi La Rényon… Mi antann d’isi in pé apré di, sé in n’afèr rant l’izinyé é bann plantèr donk in n’afèr privé é gouvèrnman la poin son né pou mète la-dan. Sof in n’afèr : Téréos i gingn l’arzan gouvèrnman é kan gouvèrnman i donn aou l’arzan li lé an droi, mèm an dovoir vérifyé kosa i fé avèk l’arzan la. Vérifyé ? Oui, rogard lé kont pou savoir si l’arzan lé bien itilizé.

D’apré sak mi koné : Téréos i vé pa amontr son kont é gouvèrnman i vé pa obliz ali amontré. Kisa lé dann son rol la-dan ? Ni inn, ni l’ot é la pa promyé foi k’i ariv in n’afèr konmsa pars gouvèrnman, konm sak lété avan li, lé kopin konm koshon avèk bann z’ésploitèr.

Pétète in pé i pans bann plantèr konm bann z’izinyé l’avé lo tan pou prépar azot pou lo tan nouvo mé zot la pa pran lo tan pou prépar azot. Nou va arparlé la dsi, mé pou l’instan konm la pa gingn prévnir, so kou isi i fo gérir é la boul lé dann kan Téréos é dann sète gouvèrnman. Sé zot l’apré fé d’tor La Rényon an antyé.