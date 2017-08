« La boush demoun i bril pli for k’dofé »

Sa la pa in kozman rényoné, sa in kozman l’Afrik. Yèr, moin la di, i fo méfyé avèk l’Afrik ! li nana in sivilizasyon an parmi lo pli long ké plizyèr foi mil an mèm dis mil z’ané, donk i fo fé antansyon kan ou i sèye konprann sa, pétète kan ou i kroi ou la konprann pou vréman, ou lé dan l’érèr. Dann in ka konm an-o la, kosa bann saz l’Afrik i vé dir ? Pétète i vé dir, la boush demoun lé kapab di tèlmann d’zafèr i pé fémal, mèm i pé bril out zèl. Kosa par ébzanp ? In kozman mantèr, sansa in kozman vré mé dir pou siporté. Mi koné inn-dé parol la tyé d’moun… Pétète sa i vé dir in n’ot afèr la pa dann mèm kaz ? I di pa in bézé brilan é sète la sé in bézé l’amour, i anflam out l’éspri i fé pèrd out rézon, ou i oi lo dyb an pantalon. Alé, mi arète tèr-la é soré bon zot i kass z’ot tète la dsi. Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé.