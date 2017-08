La défans l’anvironeman konm in poinn vizé nout l’idéolozi politik

Mi souvien in zour moin l’asis in konférans de prèss par Paul Vergès. Dann konférans-la nout kamarad la parl in pé tout sizé, konmsi li té i sousyé fé pass lo mésaz dsi tout z’afèr inportan é pétète an éspéran bann zournalis i konpran konm li l’inportans bann problèm li té apré an parlé. La pédagoji la pa in l’ar la répétisyon ? Tout fason, konm Paul Coubertin téi di : « La pa nésésèr réisir pou antroprann… »

An tou lé ka li té apré parl dsi réshofman – d’klima kan in zournalis la poz ali in késtyon. Késtyon-la té i di konmsa : « D’apré ou si Marks té ankor la, kosa li nora pans dsi lo réshofman épi lo dérègloman-d’klima ? ». Nout kamarad la réponn konm do koi i fodré bann spésyalis lo marksism i travaye dsi késtyon-la pou trouv in répons bien apropriyé. Pétèt e i fodré galman demoun koméla i fé in travaye marksist dsi so gro problèm-la l’imanité i sort pran konsyans.

Bien sir i fo pa domandé si lo bann travaye Marks la fé étan vivan, té i parl dsi bann problèm-la, pars Marks lété in filozof, in l’ékonomis, in révolisyonèr mé li lété pa in dovinèr, ni in profète donk lé pa itil domann ali son l’opinyon la dsi… Mi di pa, i fo zap son métod travaye, son métod pou trouv in solisyon pou in problèm-in solisyon apropriyé, konm i di… Pou kosa mi di sa, Mi di sa pars pou in pé Marks é zéro koméla sé lo mèm z’afèr. Konmsi lo marksism lé mor avèk lo mir d’Berlin é la pa vré ditou .

Dabor moun-la té i di in afèr, mi pans lé korèk é sar toultan korèk. Pou li, kan in problèm lé mal pozé, la tète an ba é lo ki anlèr, i fo armète ali bon koté : la tète anlèr é li ki an-ba. Pou sak i konsèrn lo dérègloman d’ klima, i fo pa kroir sa l’ariv konmsa é l’imanité avèk son l’intervansyon tor an travèr na poin arien a oir la-dan. Poitan si, konm moin la fine ékri pa rienk in foi, toultan ké l’imanité i konpran arpa la défans nout l’anvironeman i doi z’ète in poin kapital dann l’aktivité imène, li va mète ali dann danzé. Sa té vré yèr, lé vré zordi, é sar vré domin.

Sé pou sa, mi di é mi ardi, pars pou moin sé la vérité, nout l’idéolozi progrésist rrévolisyonèr i doi amenn anou pou mète la défans l’anvironeman konm in poin santral nout l’idéolozi politik - inn an parmi nout poinn vizé si zot i vé. Pa lo sèl pars la libérasyon sosyal épi idantitèr lé galman inportan pou nou, parti kominis rényoné.