La kiltir sé sa matant é mi pé dir aou sa i mérite bien in fron kiltirèl

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, mi domann kosa l’ariv azot ankor ? Zot tète la tourné ou koi ? Ala ké zot i anparl rolans lo fron kiltirèl ! Kèl fron kiltirèl mon dyé ségnèr ? La kiltir sé l’arzan in poin sé tou ! Si ou na poin l’arzan ou i doi kontant sak i lès aou. Demoun i manz gato, zoizo i manz lo myète é zot bann rouj, zordi zot sé in bann manzèr d’myète. Mi koné sak mi di aou i fé tourn out pilor, poitan na arienk la vérité k’i blès é sa sé in vérité vré. Koz sanm n’inport aki, ou va oir si la pa konmsa. Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz la boush rouvèr moin lé san pour san pa dakor avèk ou dsi la késtyonn kiltir. Pou kosa ? Malorèzman moin na poinla plas k’i fo pou réponn aou, mé na kant mèm inn-dé z’idé pou ou épi pou tout sak i parl kiltir.

Kisa l’été bann z’aktèr kiltirèl ?

An kontrèr d’sak ou i pans sa laté pa touzour bann gro vaza. Madoré, inn an parmi nout pli gran ségatyé té i dor pa dsi l’or bononm-la é poitan ni koné kalité zoli shanté li la fé. Alain Peters, ni koné kisa li lété é la vi d’malèr ké li la ral avèk li pandan lontan. Koméla li lé mor mé kan son parol i sonn an armoni avèk son mizik, sa moin mi ador. Bann maloyèr La Rényon ? Bann moun la ral lo dyab par la ké éspolité dann bitasyon in manyèr inkroiyab, poitan zordi l’unesco i rokoné z’ot bon travaye. Alor, i fo ète plin o z’as pou ète in bon l’aktèr kiltirèl ? Sak i kroi sa, mi pans i fo li sort in pé pou zot oir la vérité fas-a-fas.

Dsi la Kiltir popilèr La Rényon :

Matant ou i koné moin la fé douzan dann l’inivèrsité pou amontr demoun koz-ékri dann la lang kréol épi pou rann in pé sak mon z’ansète épi mon bann dalon la lès pou moin avèk konm misyon fé grosi in pé lo ta épi partaz avèk lé z’ot. Mi vé dir la kiltir kréol La Rényon. Douzan konmsa mi pé dir aou mi zète pa in minite, in ségone. Pou kosa ? Pars moin la lir dann zyé bann jenn nout péi épi bann jenn téi sort dann tout péi in pti limyèr k’i amontr in n’afèr sinp pou moin, kaziman rodinèr té kékshoz zényal pou zot. La kiltir sé sa matant é mi pé asir aou sa i mérite bien in fron kiltirèl.

Tok ! Pran sa pou ou é si lé posib mète out moushoir par dsi.