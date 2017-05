La koidratir lo sèrkl : inposib la pa makronik !

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, pèrmète amoin dir aou inn-dé parol, moin lé sir, i sava fé sof out z’orèy par koréspondans. Pou kosa mi di sa ? Pars, zot, bann rouj, zot i kroi la viktoir définitif la fine ranporté alé oir lé touzour posib rotourn an aryèr kan ou nana la volonté é tout fason na bien in l’èr pou tir malol kan i bate lo zyé… Figir aou, moin la fine bien rogard lo program lo pti Macron é mi pé dir aou sa i rosanm program Juppé konm in gout dolo i rosanm in n’ot gout dolo. Alon pran in l’égzanp : Juppé téi vé siprime 120000 fonksyonèr ébin Macron osi i vé sa, é ou va oir sa i sa pass konm in lète a la post. Sinploman an pasan la pomade dsi in mézir tro dir lé riskab fé mal : in mézir la droit avèk in pomad la gosh. Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz solman la boush rouvèr, i étone pa moin antann aou dir sak ou i di. Pou kosa ? Pars, mi antann sa toultan dann télé dan la boush bann tète z’èf, apré félisite lo Macron pars li lé abil pou fèr sak li fé. Z’ot poinnn vizé ? Konm li la fine ésplik son program dopi in an, é ké li la fine gingn zéléksyon, li pans bann fransé la fine tonm dakor avèk li. Ala ké li zoué anou la mizik shirakyène. Mé antansyon : shak siklone nana son rotour é dé foi lo rotour lé pli for ké lo siklone a l’alé.

Anpliské sa, li lans anou son krédo pou konbate lo shomaj ? Zot i koné sa sé in mizik ni koné par kèr vi ké shak prézidan la kado in bann milyar bann kapitalis an dizan i sava réduir lo shomaj. Rézilta ; shomaj i rogoumant manda apré manda, prézidan apré prézidan. L’èrla li ariv konm tyé sète blèss katorz-lo pti tayèr - é li kroi li sava rézoud in problèm in posib : konm par ébzanp, fé in karé, mèm sirfas k’in disk avèk konm bornaz in sèrkl alé oir sa sé in problèm inposib mé inposib, pétète zot i pans, sa la pa makronik sa. Konm par égzanp fé pète bann kapitalis dan la grès é gonf lo pla nbann travayèr an mèm tan. Tok ! Pran sa pou ou.

Nb Akoz lo problèm, fé in karé mèm sirfas in disk sirkilèr lé in posib ? Pars pou kalkil la sirfas in diks i fo ansèrv lo nonm « pie ». Or lo nonm pie, sa i arète pa zamé. Donk i pé kalkil in valèr aproshé d’in karé par rapor avèk in disk ron mé i pé pa trouv in valèr égzak. Ni pé trouv la valèr égzak la sipèrfisi d’in karé, mé pa sète in disk sirkilèr.