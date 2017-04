La kouyonis i donn anou in pti l’idé aproshann l’infini. In jenn marmaye i koz pa la politik !

Moin t’apré « ékout in radyo. Demoun téi apèl é téi rapèl, gasparin-briné, gasparin-briné. Toudinkou, moin la antann la voi, sanm pou moin, sète in jene jan é log a té apré rag la politik, son tour, konm in moun i koné sak li l’apré di. Lo l’animatèr i domann éskiz épi i domann si log a i pé di on l’az ; log a i réponn trèzan ! Lo l’animatèr i rovir épi i di : « Trèzan é ou i koz déza konmsa ? ». Lo marmaye san démonté i di : « Akoz pa ? »

Oté, in n’éstan apré téléfone la soné, la soné li é in bann moun i di lé pa normal in n’afèr konmsa pars lo moun lé minèr é na poin lo droi d’votaz é lo z’afèr la fé lo biz konm i di zordi. L’èrla lo l’animatèr la trouv moiyin pou dir koméla in marmaye trézan i pé diskite in pé dsi tout sizé. So kou isi, demoun l’asasine lo l’animatèr, l’asiz dsili, l’asiez dsi li konmsi li té apré diminyé lo rol bann z’adilt dann la sosyété-Bann z’onm sirtou !

Sa la rapèl amoin lo tan bann madam la gingn droi d’votaz élontan apré bann bononm té apré ral kont la dsi. Mi di dannmon kèr, sirman té parèy kan bann z’ésklav afranshi la gingn lo droi voté. Moinlé sir lété sirman parèy kan dann désèrtin péi bann z’étranzé an pliské pèye z’inpo la gingn lo droi voté. Lé bien zoli kroir aou sipèryér mé kan désèrin moun i koz konmsa ou i diré zot i koz la baoush rouvèr é z’ot kozman i kass pa lo kat pate in kanar.

Moin pèrsonèl, moin nana in formil pou di sa.kaziman in formil matématik i di konmsa : la kouyonis i donn anou in l’dé aproshann l’infini. Sé dir si sa i donn amoin vèrtiz.. plito mal dann kèr.