« La mèss i di pa dé foi ! »

Mi pans sak la pankor antann kozman-la, la pankor antann kréol kozé. Pars dopi étan pti sé in n’afèr mi antann dis kinz foi dan l’ané, défoi sé moin k’i di. Pars, pou kosa ni kashré, nou kréol, souvan défoi nou nana in problèm avèk l’èr. L’antèrman fitintan lété katrèr pou sinkèr. Nana touzour lo kar d’èr d’politès mèm dann bann gran rényon-sirtou kan i fo in korome. Mé la mèss i kikilik npa sanm sa : li tonm pil son l’èr. Li prévien aou par in promyé son, épi in dézyèm so in kar d’èr apré troizyèm son la mess i komans. Alé ! mi lèss azot lo tan pou réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.