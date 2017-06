« La mor in vyé moun sé in bibliotèk k’ i bril »

Moin lé sir désèrtin moun, kan va lir sa, va pans Justin i konfonn la règ avèk in katapar. Nana bann vyé savan k’i mor, mé nana trépé. Nana bann vyé kouyon k’i mor mé sa nana an kantité… Kan moin la fine ékri sa, i fo mi kalkil in kou. Pou kosa ? Pars lé fasil di sa, mé i fo mi domann amoin si lé vré, mé mi pans la pa vré. Pou kosa ? Pars in moun dann in vi, sirtou si la vi lé long, nana lo tan pou armas dann son tèt, mé pa solman, in gran kantité z’afèr. Toulmoun nana sink sans é so bann sans la sa i travaye toultan : kisoi zorèy pou antann, lo né pou santi, la po pou toushé, la lang pou gouté, lo zyé pou gardé. Armète avèk sa tout kalité méoir nou nana épi nout l’intélizans pou trouv in z’ésplikasyonn. Alala pou kosa, moin lé dakor avèk lo kozman zordi. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.