« La mor la poin kalandriyé »

La mor-la sa sé in n’afèr bien éspésyal. Pou kosa ? Pars li mète in poin final pou la vi é sé li k’idésid arèt aoul o zour é l’èr k’li la shoizi. Demoun i di li la poin kalandriyé. Pou kosa ? Pars kalandriyé, sa lé marké, an zour, an somenn é an moi. Dann kalandriyé nana bann zour d’fète, konm bann zour sirtou i fé pa la fète konm bann zourné pou l’ karèm, konm vantredi sin, mèrkréd i dé sann insi d’suit. An plis demoun i di osi la mor i prévien pa : li ariv tazantan d’in kou san prévnir. San prévnir ? Sansa san ké ou i konpran son signal. I paré, d’apré sak mi atann dir, out kor i prévien aou d’avans i sava ariv aou késhoz. Mèm dé foi ou nana konm in présantiman i sava ariv aou kékshoz. Mi koné pa kosa zot i anpans pou vréman. Pétète sak mi di sé arienk la kouyonad, pétète nana in fonn vérité ; an tou lé ka, mi lès azotfatig z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.