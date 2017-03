La natir nana son par, mé son par solman, lé zom nana la zot é sa sé in n’afèr i fo pa gnoré

Mi sort lir dann nout zournal la plui la diminyé soisant pou san dann bann péi moiyin oryan épi dann l’afrik di nor dopi karant z’ané solman. Moin lé sir zot l’apré domandé pou kosa sa ? Pétète zot va sinploman akiz lo déstin ! Pétète zot va di sa sé la fote la natir, konm sikone kan sa i donn la grin dsi Madégaskar. Donk si sé la fote la natir la poin arien pou fé kont sa ! I fo sibir, in poin sé tou ?

Zot i kroi vréman sa zot ?

Moin non é zot i koné pou kosa ? Pars sanm pou moin lé z’om nana z’ot l’éfé dsi la natir kisoi in bon l’éfé kisoi in mové l’éfé. In l’égzanp : si ou i rash tout bann foré, zot i kroi sa i fé d’bien lo klima zot ? Bien sir i tèr ar pa li d’bien késtyonn tanpératir, késtyonn kantité la plui va tonbé, késtyonn biodivèrsité, késtyonn lo pou boir, l’èr pou réspiré arzout èk sa lo bann mové l’éfé i ariv épi lé riskab ariv ankor an plis... Sak i di lo kontrèr ébin li rakont la mansonjri.

Sak lé zom i fé nana mèm in l’éfé dsi bann fénomène klimatik. In l’égzanp : l’éshofman klimatik va dann plis la fors bann siklone, bann tourbiyon, bann tronm dolo, bann l’inondasyon é tout in bann météor i rann la vi d’moune pli difisil é pli danzéré. Dèrnyé siklone la pass dsi madégaskar ? lo van la souf plis trois an kilomète a l’èr é bann éspésyalis la météo i di konmsa si i kontinyé lo van lé rislkab dépass kat san kilomète a l’èr é mèm plis.

Arzout èk sa kant mi di lé z’om, mi anparl pa solman bann ti-kolon, mi vé anparl déga la guèr, déga l’indistri, déga bann bann l’izine nikléèr. Alor si in pé i kroi la natir lé résponsab de tout, i fo zot i réviz z’ot poinn vizé pars li lé pa zis