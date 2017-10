« La nuite, tout bann shat lé gri ! »

Si mi tronp pa, sé la limyèr k’i donn lé shoz z’ot koulèr. Rouz, blé, jone, vèr dann la zourné sa sé in bann koulèr i oi bien, i rikoné bien, i konfonn pa. Mé kan solèy la fine lav son pyé, kan fénoir i pran la plas, l’èr-la, bann koulèr, sé in kékshoz ou i disting pi pou vréman. L’èr-la kisa i pe dir, sir a san pour san, sé inn, sansa sé l’ot, li la vi ? Kisa i pé dir sé intèl, intèl la fé si, la fé sa si lé shoz la spas la nuite. I pé pi sir d’arien ! Pars, ou lé sir vréman kan ou la vi ! Si sé l’inn, si sé l’ot la di aou, ou i pé anvoye baladé pars l’èrla, ou lé pi sir ditou. Si ou disting pi lo koulèr, lo vré kontour, lo pti arien ditou i fé in pérsonalité l’èrla, ou pé pa dir sé iks, sé igrèg, sé zèd.A zizé anplis, si nana in n’afèr d’loi é si in l’avoka i komans poz aou késtyon. Vit fé li déstabiliz aou. Alé ! Mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.