La pa bézoin kart aou pou pran tout la plas kan i done aou arienk in pti plas pou rakokiyé !

Mé z’ami, mi sort rapèl in n’afèr moin té i doi pa obliyé kant mèm. Kosa sa i lé pou ète si inportan pou moin ? Zot i koné mèrkrodi té la zourné mondyal la lang matèrnèl. Zot i oi si sa lé inportan é sa i pé pa éfasé konm in paz google. Mi pans sèryèzman fé mon prop l’azinda avèk bann zour inportan pou moin, mé bien antandi so kou isi la koup la manké.

Si l’avé pa manké kosa moin noré di ? Dabor moin noré di bann ti zanfan La Rényon i sava lékol é zo i aprann lir, ékrir dann in lang ké sé pa z’ot lang matèrnèl é sa san tienbo kont lo kasmann tète sa lé pou zot. Zot va dir amoin sa sé in n’afèr normal é nou lé abityé avèk sa dann in péi nout manzé d’baz sé do ri é ni plant pa in sèl pyé d’ ri. Alor nou lé pa in kontradiksyon pré !

Kosa moin noré di ankor ? Moin noré di lo kréol rényoné sé la lang matèrnèl katrovin pour san bann rényoné-oui dalone, ou i dalon é katrovin pour san sa i roprézant bonpé sa.éstop ! La pa moin la di sa, sé lo zournal rényon promyèr la di sa. Konm de koi la vérité i avans dousman-dousman mé li avans kant mèm.

Kosa moin noré di ankor ? Moin noré di, na poin arien i bate la lang kréol rényoné pou nou rant dann la kiltir rényoné. Sé lo pli vayan, pars fransé, sa i koz avèk nout sèrvo, mé kréol rényoné sa i koz avèk nout kèr. Si mi tronp pa moin l’apré kopyé in kozman Madiba, mé na poinn mal pou répète sak kélk’in d’bien la di.

Kosa moin noré di ankor ? Moin noré di, kan mi pass dann shomin sirtou kan na in bonpé d’moun kisoi dann in marshé forin, kisoi dann in zone pou pyéton, é bin mi antann nèf foi dsi dis demoun apré koz an kréol rényoné. Mon kèr lé gro kan mi ékri sa, pa par shagrin, mé par lo tro d’kontantman la si tèlman di nout lang té pa loin mourir. Alé oir li lé vivan, vivan, troi foi vivan.

M’arète la, pars moin noré tro pou dir, épi moin na in pti plas dann nout zournal épi mi pé di in pti provèb k’i di konmsa : « la pa bézoin kart aou pou pran tout la plas kan i done aou arienk in pti plas pou rakokiyé ! »