« La pa kan in moun l’apré noiyé k’i fo amontr ali najé ! »

Kozman-la i poz amoin problèm. La pa dsi son sans prop pars la pa bézoin an avoir bak plis vinnkat pou konprann ali, mé dsi son sans figiré. Pou kosa mi di sa ? Pars kan in moun lé o fon, d’apré nout kozman la poin in bon solisyon pou li. An touléka, toultan ké li lé dann fonn trou ! Sèl z’afèr lé posib, sé sokour ali. Dakor ! Mé isi La Rényon, konm in pé partou dsi la tèr nana in ta avèk in paké d’moun lé dann in sityasion dézéspéré. Alor, i fo asist azot ? Sokour azot an atandan ? An atandan kosa ? Ké zot I sort dann fonn trou. Zistoman zot i ansort pa zot. Z’ot déstin lé ékri par avans ? Na poin l’éspoir pou zot alor. Kansréti in pti léspoir ? Mi pans pa konmsa, pars pans konmsa sé pèrd konfyans dann l’om é sa sé in n’afèr, moin pèrsonèl, mi rofiz. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli dvan sipétadyé.