La pa kane mapou k’lé byèg... sé out boush la pa bon

Mi souvien, in zour dann la fète témoignaz, mon papa té i vann morso kann épi li téi shant an mèm tan, in rofrain zot i doi konète. Rofrin-la téi di konmsa : Kane mapou, kane mapou, kane mapou lé dou ; kane bonbon, kane bonbon, kane bonbon lé bon. Si mi tronp pa sa i shanson Fourcade la fé lo bann parol é pétèt Fossy la fé la mizik. Donk, mon papa téi vann kane é oila pa k’in moun i di ali lo kane la pa bon é li réponn toutsuit, vap dsi vap, sak moin la mark an-o-la. O fon, mi pans lé vré pars kane mapou li lé dou é mèm in pé pliské sa, li na bon gou, mé si ou na in gou d’fyèl dann out boush, si out bann papiye la fine ataké, si out lang la fine brilé avèk sak zot i koné ébin lé posib ou i trouv pa lo gou dé shoz, mé sa i vé pa dir sé lé shoz la shanj de gou. Sa i vé dir nana konm in l’ékran rant log ou é ou. Final de kont la moral dann z’ istoir la sé ké kan kékshoz i va pa, komans par rogard si i vien pa par ou-mèm. Si out loto i pète pa, agard si na l’ésans dann rézèrvoir ! Si out kouran i klèr pa, agard si dizonk tèr la pa bèsé par mégard. Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé !