« La pa pars in poul la shanté ké li la ponn ! »

Mi souvien in prézidan russ téi apèl Kroutchev. Dann tan-la l’Amérik (zétazini) avèk la Rusi (URSS) té an plin dann in bataye pou kapar l’éspas. L’amérik la konète inn-dé kou d’manké dan sète afèr é lo Kroutchev, téi koz souvan défoi an parabol la di : « Dann l’Amérik poul i shant mé i ponn pa, dann la Rusi poul i shant mé li ponn galman. » I apèl sa bann pti fraz bann politik mé mi pé di sa i kol bien avèk nout modékri zordi. Pou moin, sa i fé pans amoin in kozman kréol rényoné moin la fine an parlé é té i di konmsa : « Rozoir vide i fé bonpé dézord ! ». Alé ! Mi lèss azot réfléshi la dsi épi ni artrouv pli d’van sipétadyé.