« La pa pars ou i boir ganidan avèk lo sal ké gastro i trap ar pa ou ! »

Nana déza in bonpé d’tan in ségatyé téi shant in shanson. La-dan l’avé konm in rofrin té i arvien tazantan épi té i di : « Boir ganidan, boir ganidan, sa i fé pass malovant ! » É mi souvien d’in travayèr l’avé parti rode de lo dann in pti ravine. Konm li l’avé-lé zot osi !-in kour d’vant li la désid boir dolo téi sort dann son fèr-blan avèk i kashé ganidan. Si mi tronp pa mon papa, donk son patron, l’avé donn ali kashé-la. Donk li la fé sa é sa la fé rir son bann dalon téi travaye avèk li. Rézilta ? Mi koné pa, mé an touka, la pa sa la tyé ali pars in bonpé d’tan apré moin la trouva li an bone santé. Kèl moral i pé tir dann in n’afèr konmsa ? Mi pans pa na in moral mé ni pé dir, dann tout trétman, nana in protokol é li doi z’ète réspékté. Kansréti pou trankiliz in pé lo pasyan. Kansréti ankor pou dir l’ijyène la pa fé pou lo shien. Touléka, pran lo poizon avèk lo kont-poizon, moin lé pa sir sa in bon téknik pou apliké. Alé, mi lès azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.