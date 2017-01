« La pa pars ou i koné pa shové mayé ké ou i pé mète in gran kou d’sizo dodan ! »

Mi pans zot osi, konm moin, zot i koné kosa k’i apèl shové mayé. La plipar d’tan sa i éspas dann la tète bann ti marmaye, mèm bann ti BB : shové i maye, épi, kan ou i démaye ali, li romaye. Sa sé in n’afèr in bonpé d’moun La Rényon i zoué pa avèk.I atann in pé d’tan, apré i fé in pti sèrvis pou tir shové. In pé i koup inn-dé mèsh, in pé i raz la tète pou vréman. Mèm in pé i sava dovan la vyèrz noir épi i fé in promès é aprésa i tir bann shové kisoi inn-dé mèsh, kisoi in bonpé. Mé kosa i ariv si i fé pa in promès ni in pti sakrifis avan tir shové. Kèl konsékans lé riskab an avoir ? A la vérité mi koné pa bien ! Mé sak mi koné sé réspèk bann kroiyans demoun mon péi é kan in pé i di zot i kass pa la tète é zot i donn gran kou d’sizo anndan moin pèrsonèl mi pans i fo pa fèr : pa pou in konsékans mi répète ké mi koné pa, mé par réspé pou la kroiyans mon bann konpatriyot. Alé ! Mi lès azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.