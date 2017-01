« La pa pars ou i manz pa tang out voizin sar défandi manzé ! »

Sanm pou moin La Rényon lé divizé an dé : sak i manz tang é sak i manz pa. Sak i pans tang sé lo méyèr manzé ké nana é sak i pans sa lé drolman mové pou vréman. Sak i lish son doi apré manzé é sak lo kèr i mank shaviré arienk kan li san l’odèr. L’èr-la nana dé moityé nout péi i pé pa konsilyé zamé. Poitan nou lé kondané viv ansanm dann mèm péi é mi pans pa la gèr tang lé paré pou déklaré... Mi pans sa i doi z’ète vré pou in bonpé z’afèr é konm nout tout i pans pa parèy pou in bonpé kékshoz é la pa domin toulmoun va pans parèy, an mèm tan, i fo ni fé avèk épi ni réspèk la libèrté lé inn épi lé z ‘ot, la diférans rant lé z’inn épi lé z’ot, la dignité lé inn épi lé z’ot. La pa sa mèm lo viv-avèk rényoné ? Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé.