« La pa pars ou i yèm pa poisson pistig ké ou i doi donn in kou d’pyé d’dan ! »

A ! Pistig, mi èm pa ou. Arienk d’antann out nom mon san i glas, mon plime de kou i drèss, la vyann volaye i mont dsi mon kor. Pou kosa ? Pars, fransh vérité ou i fé pèr amoin. Ou lé dann fon la mèr, ou i dégiz aou konm in koraye, ou i lès solman out gèl sort déor. Mé koko ! Si moin la marsh dési, out zépine i rant dan la shèr é si i fé pa la vitès pou alé mète in pikir l’opital, roiyome vant-an - l’èr i atann lo maléré bingnèr. A zizé, si in moun i sava donn in kou d’pyé dodan, é si son pyé lé touni, li lé mor pou d’bon pli vite ké pou di lo mo. Astèr son sans figiré : lo kozman i vé dir sinploman, la pa bézoin alé mète aou dann danzé mèm si ou nana in kont pou réglé, é si ou lé pa sir d’out afèr. Romark la plipar d’tan si ou i kalkil bien i vo myé mète out vanzans in koté, pars souvan dé foi out kontantman sar arien a koté tout l’annuiman ou i sava gagné. Alé ! Mi lès azot fé travaye z’ot koko é ni artrouv pli d’van spétadyé.

NB Pistig ? Son nom sé galman poisson pyèr. Sa sé lo pli vénimé poisson demoun i koné ziska zordi é nana konmsa La Rényon. Astèr akoz i apèl ali pistig ? Sa in mo bréton i vé dir élansman, pikir, doulèr – in rar mo la rant dann kréol rényoné.