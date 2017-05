« La plui I tonm mé li tir pa lo gou piman »

Ala in drol de kozman ankor ! Kisa I pé an avoir mazine in n’afèr konmsa ? Sinonsa pou fé ri la boush. In drol z’afèr an vérité ! Pa si drol ké sa, kan ou i koné bann frui lé moin dou si la plui i sharj a krazé. Lé vré pou kann galman, pars si la plui i tonm in bonpé, lo poi sar pli for, mé lo kann sar moin sikré. Mé piman sé piman é si la plui i tonm piman i rès piman sof a bien rogardé si piman-la-plui lé pa moin for ké piman-la-séshrès. Moin lé sir dsa, solman sak mi koné galman sé ké la plui i lav lo piman, mé li lav pa lo gou piman. An konparézon, si ou i manz piman ou i boir d’lo pou kalm in pé l’ardèr, mé lo ka la pa lo mèm. Astèr kosa i lé kozman-la ? Sa in provèrb, sansa sa in kozman pou étoné, pars li lé bizar. Moin pèrsonèl, vi ké mi trouv pa in moralité dan l’afèr, moin sré tanté par luil tantan(konm Madoré téi shant dann in vyé séga !) pou dir sa i fé parti l’imour kréol sinploman. Alé ! Mi lès azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.