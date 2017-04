La politik l’inyon, sa lé marké dann l’ADN nout parti

Mi pans sa la pa in promyé nouvèl pou zot. Mi pans zot i koné nout parti la touzour baz dsi la politik l’inyon pou fé avans tout nout poinn-vizé pou fé avans nout péi. Mi sava pa dir azot tout lé z’okazyon nout parti la fé la politik l’inyon. Inn-dé zégzanp, mi pans, lé kant mèm nésésèr pou amontr mi koz pa dann vid.

Zis apré dézyèm guèr mondyal l’avé isi la Rényon, lo CRADS-comité réunionnais d’action démocratique et sociale- komité-la la gingn in bon rézilta dann zéléksyon épi dann la suit dé shoz la loi dis nèf mars 1946. Aprésa, nou la konète lo mouvman pou sov l’izine Kartyé fransé avèk demoun in pé tout kalité l’opinyon konm René Payet épi Paul Vergès. Pou arète la frod dann zéléksyon la fé in komité té i apèl l’ADNOE. Ni pé site ankor d’ot ka, mé lé pa nésésèr, sak i pans nout parti i vé marsh tousèl li lé pa dan la vérité.

Astèr kan i di l’inyon, kèl l’inyon ni vé : l’inyon rant ki, l’inyon pou koué ?

L’inyon rant demoun dakor rant zot pou fé avans nout péi, é i fé arien si toulmoun na poin lo mèm filozofi, lo mèm idéolozi, tout lo mèm z’intéré. I fé arien si zot i apartien désèrtin group sansa dé sèrtin parti, sindika, l’asosyasion avèk shakinn son pèrsonalité, son prop l’idantité. Provi ké nana in plate-form bien klèr dsi sak i fo fé zordi é domin dann nout péi La Rényon.

Alon invant in l’inyon pou trouv in bon solisyon pou nout péi é shomin-la i pé pa z’ète in n’ot afèr k lo shomin pou pran nout résponsabilité. In politik l’inyon konmsa lé marké dann l’ADN nout PCR, é mi éspèr osi dann sète nout sosyété épi dann lo pèp rényoné.