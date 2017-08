La Rényon, bato fou ? Pous pa tro l’bato kant mèm

Na in gran l’ansien té i di : “In sinp z’étinsèl i pé mète do fé dan la plène !”. Gran l’ansien-la téi apèl Lénine é li téi koné kosa li té anparl vi ké avèk lo parti bolshévik li la déklansh la révolisyon oktob 1917. Moin lé sir, in pé partou dsi la tèr nou lé dann in bonpé ka konmsa. Isi osi ?

Mi antan déza, in pé, l’apré souflète dann mon zorèy mi pran mon l’anvi pou in réalité. In pé mèm, pétète l’apré shant in shanson-fonnkèr modèrn i di la Rényon lé konm volkan, i bouye in kou, i rant an révolisyon épi i argingn somèye, i dor dann son niyaz-in shanson J Farrérol si mi tronp pa. In pé i di mèm, zot i anvé pou prèv a konviksyon bann z’évènman Chaudron sansa d’ot kartyé dann nout péi : I bataye dimansh é I boir lo kou ansanm lindi, I bril loto é aprésa tout I artrouv.

In késtyon mi poz amoin : si i nyabou kalm la kolèr konmsa sé pars nana in n’afèr pou doné sansa nou rényoné nou s ré konmsa : inn-dé karèss dann sans lo poil é nou lé paré pou arviv dann l’injistis : vyé san dominé, vyé san kolonizé, vyé san z’ésklav, vyé san z’angazé sa i kontinyé pa koul dann nout kor sa ? An plis bouj konm ni vé, nou noré in bout de nou dann kan dominé épi dann kan dominèr : la po noir, lo mask blan ? Lo dyaléktik lo mètr épi lo z’ésklav konm in ga téi apèl Hegel téi di ?

Sak i vé rasir ali, i di sak moin la di. Sak i vé lé shoz i shanj i koz pa konm moin la kozé mé la vérité, ousa i lé ? Ousa i lé kan nana in bann ti kouran i koul in pé dann tout sans épi kan, i diré, na poin pèrsone i pé komann in n’afèr konmsa. Na poinn z’onm providansyèl ! Poinn gran parti providansyèl ! La Rényon, bato fou ? Pouss pa tro l’bato kant mèm.