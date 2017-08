La Rényon nora té fine shanj figuir, sa lé sir

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, mi antan azot apré parl l’anvironeman : fé pa si, fé pa la, lo bon jèss i fo an avoir, lo mové jèss i fo pa an avoir… Mi soré dir koman sa i énèrv amoin ! Zot i pans vréman triy bann déshé-bak jone, bak vèr, bak gri - sar in bon n’afèr pou nou bann pov tèrien ? Moin pèrsonèl mi fé konm dann tan lontan é mi voudré oir in moun politik vien dir amoin in n’afèr ! Tout fason, moin la fine dir, lo zour Bondyé la désid fini avèk l’imanité, zour-la sar fini n, i, ni. Nout déstin si bann mové moun i kontinyé gouvèrn la tèr, sar konm Sodome avèk Gomor an pli gran. Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz toultan la boush rouvèr, shak foi ou i koz, konm i di, na in l’inbésil i rouv la boush. Pars, matant, si mi souvien bien, ou i yèm bien out pti shé soi, ou i yèm bien out plant, out linj lé bien prop dsi la kord, bien ropasé dé k’ou la ramasé, out kour lé prop lé frèsh. Sa lé bien ! Pou kosa sète out bann voizin sré pa konm la v‘ote ? Pou kosa bann lyé piblik sré pa konmsa ? Pou kosa la natir an zénéral sré pa gayar konmsa ? Ou i pé pa trouv in bon rézon pou dir amoin. Sof ou i s’anfou dsa é sa la pa in bon répons.

Ou parl lo triyaz déshé : mi pans pa sa lé si difisil ké sa pou fé. Figir aou matant dann in péi konm La Suis néna ziska sink sis kalité poubèl : na inn pou papyé, na inn pou plastik, na inn pou métal, na in n’ot pou rès manzé, déshé la kuizine na inn pou déshé vèr, na inn pou boutèye, pi pétète ankor d’ot. I iré bann poubèl la sa lé astiké konm pou alé dann salon. Fransh vérité !

Pou kosa i fé sa matant ? Pou la po d’patate ? Non va. Dabor, pou la vil ète prop épiz’apré pou lo rosiklaz. Rosiklaj ? Oui matant, pars la-ba banna i rosikl ziska soisant pour san bann déshé. Sa i vé dir i sèrv bann déshé pou fabrik tout sort kalité z’afèr demoun la bézoin. Papyé rosiklé ? Sé pou bann l’ékol, bann l’inivèrsité, bann zoinal, l’anbalaz épi d’ot z’afèr ankor. Lo kuiv rosiklé ? Sa i ropar dan l’izine pou fé tout kalitd’truk. Lo fèr rosiklé, l’aliminiome, parèy... Déshé d’kuizine, épi déshé vèr rosiklé i sava pou fé l’angré natirèl. Dizon sa sé lo bann baz pou tout in l’indistriy, é tout l’aktivité in kantité d’moun. Ou i trouv pa sa lé bon ? Tok ! Pran sa pou ou !

NB Dann son kanpagn pou zéléksyon 2010 Paul Vergès téi anparl de sa. Domaz li la pèrd pars sansa sè-tan apré la Rényon nora té fine shanj figuir. Sa lé sir !