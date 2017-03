Dann modékri lindi, moin la di sak mi pans dsi bann kandida pou z’éléksyon prézidansyèl. Pa par raport sak zot i vé fèr pou La frans-i di sa l’égzagone - mé pou sak zot i pé fèr pou l’outre mèr é pou moin konm sa la pa dann sant z’ot mazinasyon ébin mi pans pa zot lé bien kalifyé pou trouv bann solisyon k’i fo pou bann péi l’outre-mèr é sak i konsèrn anou an promyé, pou La Rényon.

Kisa lé kalifyé pou trouv in bon solisyon pou nou ? Mi pans sé nou k’lé kalifyé, si ni vé bien antann rantre nou. Nout parti i di pa in n’ot z’afèr ké sa. Li domann-épi li la lans in apèl pou sa !-pou bann rényoné rotrouv azot pou in gran diskisyon pou trouv in bon solisyon pou dévlop nout péi konm k’ii fo : in dévlopman dirab, épi ékilibré, épi bon pou llo pèp rényoné.

Pou kosa mi di sa ? La Rényon lé pa dévlopé ? Mi diré li lé dévlopé par plas. Par plas ? Oui, si ou i pran la médsine, èl lé dévlopé. Si ou i pranl’administrasyon, la polis, la défans nasyonal épi d’ot séktèr ankor ou i pé réponn par oui. Pou la kiltir nou lé pa si mal ké sa, mé konm lo mète l’ékol i di : « Pé myé fèr ! ». Mé si i anparl nout l’ékonomi, l’anploi, nout l’anvironeman, ébin nou lé forsé pou dir la pa sak i fo. Nout fors prodiksyon lé pa dévlopé konm k’i fo - mèm zot l’apré bate aryèr - é bann rényoné lé moins an moins mète shé nou par la fote sak ni apèl la dominasyon néo-kolonyal.

Donk si ni vé in péi vréman dévlopé, konm moin la di, i fo ni antann rantre nou pou trouv lo tik-tak k’i fo. Nou ni apèl sa la résponsabilité pou bann rényoné : in l’asanblé pou roprézant anou, avèk lo bann pouvoir k’i fo, plis lo moiyin an finans pou nou moiyéné. Anplis ké sa, ni vé konsèrv sak i marsh pou vréman, konm nou la di dann nout dèrnyé kongré.

Bann kandida la prézidans i vé lo mèm z’afèr ké nou ? Moin la pa tro antann sa ziska zordi. Poitan la résponsabilité la pa in gro mo sa ! Mé sé sak i fo pou nou.