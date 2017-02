« La rishès in fam sé son zanfan ! »

Mi koné sa in provèrb La Rényon, é mi pans dann péi déor nana kozman konmsa. Pou konprann la pa difisil mé i fo ni domann anou pou kosa. Pars in zanfan sé in bonpé sakrifis : in fanm i sakrifyé souvan dé foi son vi d’fam. I sakrifyé galman son konfor. Parl pi lo traka zanfan i done z’ot momon : pti zanfan pti traka, gran zanfan gran traka. Alor pou kosa i di in n’afèr konmsa ? Dabor mi pans, d’apré sak mi koné, in zanfan sa i donn in bonpé l’amour, si ou i donn ali osi an konsékans. In z’anfan i kass la solitid é la solitid, si i fo in pé, i an fo pa tro. Arzout èk sa kan in fanm nana zanfan, èl lé touzour an parmi épi souvan dé foi nan in shène la solidarité rant toulmoun in mèm famiy sans larj... Noré sirma d’ot z’afèr pou dir mé i fo mi arète tèrla é moin lé sir bann léktèr i doi kontinyé la réflèksyon. Donk, pou mon par, mi arès tèr-la é ni artrouv pli d’van sipétadyé.