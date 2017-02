“La rishès in onm sé son madam !”

Moin lé sir in pé i doi dir : justin koko la bloké, pou dir in n’afèr konmsa. Kèl rishès kan la vi sé in parti d’katch san arété ! Kèl rishès kan inn sé lo shien é l’or sé lo shat ! Kan nana si tèlman divors ! Poitan, mèm si lé vré, l’inyon sé in konba, kan ou i kalkil bien in konjoin sa i aport aou in bon pé z’afèr. Sa i aport aou in dézyèm famiy don k in bonpé rishès imène an plis. An pliské sa, i pé i pran dé konjoin é zot i pé z’ète konplémantèr. Konplémantèr ? Sé kan i konpans out poin fèb é i ranfors out poin for é si sa i spas résiprokman, ou la poin pou rogrété. Zot i koné martin péshèr, sa in zoli zoizo sa, sa i viv an koupl é kan inn dé dé i mor, l’ot i lès ali mourir. Sa in prèv d’amour avèk la prèv par z’animo, la prèv par la natir é napoin arien lé myé k’sa. Alé ! ni artrouv pli d’van sipétadyé.