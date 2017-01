« La rob Fifine lé kourt, koup par an-o, alonz an ba ! »

Moin nana konm dan l’idé, moin la fine anparl kozman-la, mé mi an souvien pi si sé dann in « kozman pou la rout » sansa si lé dann in modékri normal konm nana tou lé zour dann nout zournal Témoinages. I fé rien, si moin la fine fèr moin va robisé sinploman. Pou kosa ? Pars kozman-la lé dann l’aktyalité tout sak isi La Rényon épi an déor i tir lo dyab par la ké. Pou tout bann z’asosyasion zot osi lé dann in ka konmsa… Ala mon késtyon : koman fèr pou ariv o-bout ? O-bout la somenn, o-bout lo moi, o-bout l’ané, o-bout in krédi. Konm zot i konpran soi ou i gingn plis, soi ou i dépans moins é inn konm l’ot lé pa si fasil ké sa. Kozé lé bon mé fèr lé difisil. I pé mèm dir souvan dé foi lé inposib konm lo kozman moin la mark an-o la. Mi kont dsi zot pou fé travaye z’ot matyèr griz. Alé ! Mi éstop tèr-la é ni rotrouv pli d’van, sipétadyé.