La sékirité alimantèr, mi pans, sa sé in bon prinsip pou nou isi La Rényon

Zot i koné nout parti la fé in program avèk vinn-sink poin. Mi pans zot i koné pa lo vinn-sink poin, mé si zot i konétré, mi kroi zot sré dakor avèk li dsi in program konmsa pou fé avans La Rényon.

An parmi lo vinn-sink poin nana la sékirité alimantèr é moin pèrsonèl mi pans la pa pou nou solman sa sé in bon n’afèr. E i pé z’ète itil pou in bonpé péi. Zot i pans pa Madégaskar sré kontan an avoir so sékirité-la ? Zot i pans pa bannzil komor si i èmré an avoir sa épi ankor in bonpé péi ? Moin pèrsonèl, mi pans i fo pa tro baz dsi lé z’ot ; kont pa dsi baton tonton pou travèrs la rivièr !

Mé in késtyon pou komansé ? Lé bon d’akor ! Lé nésésèr d’akor mé in n’afèr konmsa lé posib lé pa posib ? Mi kroi, dir konm fèr, k’in n’afèr konmsa lé posib pou La Rényon. Pou kosa mi di sa ? Pars nana plis sète mil éktar la tèr lé an frish donk ala dé koi pou travayé. Dézyèm shoz : koméla nana la pèrmakiltir, nana osi l’agro-forèstéri, i ansèrv pa l’angré shimik, i ansèrv pa dézèrban shimik, i ansèrv pa in bonpé d’lo. Alor, ala pou kosa, mi di, la sékirité alimantèr lé posib pou nou isi La Rényon.

Lé bon d’akor ! Lé nésésèr d’akor ! Lé posib d’akor ! Mé ni pé dmann anou si ni doi baz dsi in n’afèr konmsa pou fé avans nout péi ? Dabor lo bio lé méyèr pou la santé ké l’agrikiltir abityèl. Pou arzout èk sa, nou lé pa blizé fé vnir sa pou fé anvayir nout l’èr avèk gaz karbonik. An pliské sa, avèk sa ni pé komans manz lo foi la dominasyon néo-kolonyal. Ala pou kosa la sékirité alimantèr i pé fé avans anou, épi komans fé in baraz avèk la dominasyon néo-kolonyal.