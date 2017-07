« La tèr i port pi ali ! »

Ala in pti kozman i fé parti la sazès popilèr. Mi pans, si ni kalkil bien, sa i doi amenn anou a mète la vantardri dsi koté. Pou kosa mi di sa ? Pars, sanm pou moin, koméla, nana in bonpé d’moun la shoviy i gonf in pé tro, d’apré moin. La pa ké mi krétik azot pou sak zot i fé, mé pou la manyèr zot i fé z’ot dantèl . Mon l’az, moin la konète demoun té d’moun l’avé z’ot talan [1], inn sansa plizyèr, é souvan dé foi moin la vi azot travèrs la vi san zamé fé l’intérésan... Bann moun la, mi tir azot mon shapo, mé mi tir pa mon shapo pou désèrtin la tèr i port pi azot-zot i marsh dan lé z’èr ! Si zot i konpran amoin. Alé ! Mi lèss azot kalkil lo sans nout kozman zordi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.