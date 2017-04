« La tèr lé pli gra dann bitasyon mon voizin »

Kan mi lir kozman-la kosa sa i fé pans amoind’apré zot ? Mi souvien mon papa kan la guèr l’arivé, l’arète son travaye dann komèrs pou li alé plant la tèr. Li l’ashète in rin d’tèr pèrsone téi vé pa é mèm lo propriyétèr té i di : « La tèr la, sa lé bon arienk pou plant makaroni avèk do sèl ! ». Mon papa la mète a travaye la tèr : li la mète fimyé, li la shanj plantasyon in l’ané dsi dé é kan la guèr l’arivé son mayok lété kékshoz, parèy pou son patate, parèy pou lo mayi, lo pistash parèy, é bann pyé fouyapin lété pa sharjé arienk pou kozé. In zour lo l’ansien propriyétèr i vien fé in tour é li romark bann plantasion lé pli vanté ké dann tan li la vann lo tèr. Donk li la manj la raj épi li la di : « Vi oi, moin la pa vol aou, moin la vann aou la tèr gra. I sifi d’oir koman bann plantasyon i pous ! » Alé ! Mi lès azot fé travaye z’ot koko d’ tète la dsi é ni atrouv pli d’van sipétadyé.