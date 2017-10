Sa in kozman mi pans in bonpé d’moun i antan sa souvan dé foi dann z’ot vi. Moin pou mon par mi di « la vérité na in sèl koulèr ! Sé lo rouz ! ». Zot i konpran sé pou kass ti-boi mé kan ou i réfléshi in pé, ou i domann kosa ou l’apré di é koman ou i di sa. In sèl koulèr ? Mé pou kosa in sèl koulèr ? Si la vérité l’avé plizyèr koulèr. Konm i di in kékshoz la pa blan san pour san sansa noir san pour san. Nana la limyèr, mé galman lo l’onbraz épi sak nana déyèr. Donk la vérité lé konpliké ! Nana arienk sak nana l’éspri sinp i pans kozman moin la mark anlèr la i trakass pa li. Si ou i pran modèl dsi in tablo, ou i romark li nana in kantité koulèr, in kantité d’plas marké par la limyèr épi d’ot par l’onbraz. Final de kont, oplis mi viéyi, oplis mi rann amoin kont mon kozman i tienbo pa la rout partou épi toultan. Alé ! mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.