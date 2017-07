La vitès néna son tan é lo mond la pa fé ni défé an in zour

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, mi domann, an moin mèm, si lé pa posib lèss in moun lo tan pou fé sak lé marké dann son program. Pou kosa mi di sa ? Pars, inn-dé moi lé bien kourt, touléka la pa sifizan pou ziz in gouvèrnman épi ziz in prézidan. Pétète zot, bann rouj de fon, zot i nyabou fé lo majigador, mé la pa lo ka pou toulmoun. La vitès néna son tan, konm i di. Myé k’sa i fo donn lo tan lo tan. Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr, mi pé dir aou, si ou ignor, mésyé Makron épi son majorité prézidansyèl na poin sink z’ané pou fèr sak zot i vé fèr, mé kék moi solman si li vé fé vréman sak li di-pa si konm mésyé Hollande, li sava shèrch midi a katorzèr é fé sak lété pa marké dann son program.

Pou lo mové parti son program i diré mésyé Makron la désid fé la vitès :

- Kass lo kode di travaye ? Sa i fo fé vite. Pou kosa ? Pars la réform lo kode di travaye va pèrmète déblok l’anploi soidizan. Soidizan, pars kroir in n’afèr konmsa sé kroir la kouyonade an konsèrv...

- Diminyé l’alokasyon lojman ? Sa i fo fé vite pars sa sé in désizyon mésyé Hollande. Konmsi lo prézidan zipitèrien i gingn pa anvoye sa baladé. Tout fason va toush arienk dé milyon sink san mil pèrsone pou in pti shouya l’arzan. Sink éro ? La poin do koi fé in gran protéstasyon ! La poin do koi fé in nos avèk in ké d’mori.

- Siprime l’inpo dsi la fortine pou 340000 fès an or. Sa lé présé pars kisa la pèye la kanpagn mésyé si sé pa banna. Donk in ptrété pou in randi éin bienfé i f opa obliyé.

- Siprime la taks l’abitasyon ? Oui mé firamézir. Lo prézidan i done ali troi z’ané pou fé sa. Goumant san éro bann ti rosours ? Sa i fo fèr, mé kan l’okazyon va prézanté.

- Lite kont la frode fiskal ? Dizon sa i pé prann in pé d’tan. Tro présé la pa bon ! Sé in késtyonn tan.

A par k’sa mon vyé matant, konm i di lo mond la pa fé ni défé an in zour. Tok ! Pran sa pou ou.