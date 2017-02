Lang kréol rényoné, lé kant mèm vré, ké ni èm aou toulbon !

Mon bann dalone, mon bann dalon,

Si mi di azot kèl poin i bote amoin dann program mon parti, i fodré mi shoizi mé koman shoizir kan tout lo bann poin, boudikont, i ral amoin pou vréman. Donk mi oi pa koman mi sava shoizir mé dann fonn mon kèr, nana konm in pti mizik plito i shuchote dann mon zorèy é kosa li shushote ? Li souf dann mon trou d’zorèy i fo zordi mi fé in modékri dsi la lang kréol rényonè.

Pou kosa mi di azot sa ? Pars si nout lang lé ankor bien vivan. Si nout lang la ranfors ali dann son bann tèks, son gramèr, son vokabilèr, épi dann tout sak i fé son rishès é son zoli ni pé dir sé par nout parti é tout sak la suiv ali dann tan nou téi lite pou l’otonomi La Rényon-dann tan sa lété nout mo d’ord épi nout rovandikasyon prinsipal. Bann fo profète, bann défétist, l’avé bien di anou nout lang kréol rényoné té i doi disparète an favèr bann lang, désèrtin i pans, i kont pou vréman. Mi pans, pou zot, nout lang kréol lé bon pou lo folklor, é boudikont i kont solman pou la po patate.

Mé domaz pou zot la koup la manké é zordi ankor d’apré tout bann l’ankète nout lang kréol nana ankor plis katrovin pour san bann rényoné i parl dann lang-la, i manyé nout lang-la, i shant la-dan, i réfléshi la-dan, i partisip nout vi kiltirèl la-dan. San z’égzazéré, mon bann dalone, ép i mon bann dalon, nout kréol rényoné sé in lang réjyonal sak demoun la répiblik i tiliz lo plis. Plis ké d’ot pli koni, plis ké d’ot nana gran-gran répitasyon, nout lang kréol rényoné sé in lang bien vivan, lé pa ditou dann danzé é lé mèm paré pou rant dann désèrtin térin li té pa vouli ziska yèr : lo l’édikasyon, lo l’administrasyon, é akoz pa domin konm dézyèm lang ofisyèl ansanm avèk lo fransé. avèk an pliské lo fransé in kékshoz pliské inportan.

Moin na dann mon tète in kozman Nelson Mandéla é kozman-la i di konmsa : « Si ou i koz avèk in moun dann in lang li konpran ou i koz avèk son sèrvo, mé si ou i koz avèk li dann son lang ou i koz avèk son kèr » é mi asir azot li sar rokonésan anvèr ou pou sa. Pou kosa ? Pars konm mi sort dir lo kréol rényoné sé lo lang lo kèr batan lo pèp rényoné. Mé son kèr batan i port avèk li son l’istoir, son kiltir, son patrimoine imatèryèl, son soufrans épi son kontantman. Ala pou kosa nout bann konpatriyot va plis akord avèk nou si ni tiliz nout lang pou kominiké rantre nou.

Ala sak moin té vé dir azot dalone é dalon, ala sak mi vé mon tour souf dann z’ot trou d’zorèy, shuchote avèk z’ot moi pèrsonèl é si mon mésaz i pass, kansréti in pti pé, moin sar sir moin nora pa pèrd mon tan zordi. Kréol rényoné, nout lang, nout fidèl konpagnon dopi lo vant nout momon, mi pans ou i koné mèm pa koman ni èm aou toulbon. Mi domann aou pou pran kozman-la konm In lète d’amour pou ou, nout lang kréol rényoné, nout lang bien émé.

Lang kréol rényoné, lé vré ké ni èm aou toulbon.