« Lang lo moun sé lam la mèr »

La mèr, konm zot i koné, sa i bate toultan.kisoi for, kisoi dousman suivan lo dégré d’line, mé li bate. Lo moun souvan défoi lé parèy é na poin arien pou anpèsh azot blablaté. Kosa zot i di ? I fo dir lang fanm ? Akoz, lang lo zonm i bate pa ditou son tour ? Poitan, d’apré sak moin la romarké, la plipar d’tan lo zonm konm lo fanm i koz. Mé ozis kosa k’i fé koz azot ? Kosa zot nana pou di toultan ? Sa i dépann, mé sanm pou moin sa in fason pou défoulé sa. Shakinn nana son sizé pou kozé é sa i rovien toultan parèy : moin na in voizine i parl lo shien toultan é mi pé dir azot si zot i yèm pa kozman dsi zanimo, i vo myé évite ali… Touléka, nana patoi pou di sa : pou in pé sé in moulin d’parol, pou d’ot sé koz la boush rouvèr, pou bann morisien sé koz pou pa la boush pi. Alé ! mi éstop tèr-la. Pou kosa ? Pars la parol lé an arzan, é lo silans lé an or. Ni artrouv pli d’van sipétadyé !