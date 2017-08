« Larzan maléré lé konm la ké krapo »

Mi pans zot i koné krapo é zot la fine bien agard ali. Konm mi sipoz zot la fine bien rogard la ké krapo dizon lo mognon,sansa dizon ankor i égzis pi apré ké krapo la fini son bann transformasyon. Kan i di in kozman konm an-o la i vé dir maléré la poin l’arzan, li é o-flan, li lé o-ki, son posh na trou, son posh lé plate. Bann rish an kontrèr zot nana an sifizans é mèm plis. In koté I parl an santime é an l’éro, l’ot koté I parl an milyé, mèm an milyon –é ankor mi vé pa anparl sak I koz an milyar pars nana in pé lé konmsa... Souvan dé foi désèrtin z’onm politik I di zot i diminyé l’inégalité, mé oplis i di, oplis l’inégalité i goumant-sépa si i apèl pa sa lo fénomène sizo : oplis ou I sava dsi lo bout, oplis sizo i rouv é la bransh an ba i vien pli ba é la bransh an-o i vien pli o. Alé ! Mi lès azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.