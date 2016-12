« Lé konm shoushoute èk la mori ! »

D’apré sak mi antann dir la mori avèk shoushou sa lé tré bon a manjé. Shoushou ou i pé fèr ali an dob, an rougaye, d’ot manyèr ankor é suivan la fason ou i fé kuir lo shoushou ou i fé out préparasyonn la moru. Moin la mèm vi par-la, ou i pé fé rougaye shoushou avèk la mori frite myété par anndan… Mi rapèl in zour in l’étidyan la rakont in voiyaz shoushout la fé avèk la mori : tazantan zot té i pèrd in kou, apré zot té i rotrouv, zot téi ropèrd épi zot téi rotrouv ankor é d’apré sak mi rapèl zot la fé in tour di mond konmsa… Kan na dé pèrsone i antan bien é inn i kite la l’ot, demoun i di zot lé konm shoushoute avèk la mori. Mi koné pa si sa i ral azot mé moin pèrsonèl mi èm bien zistoir-la. Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé.