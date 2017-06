Lé touzour myé kan lé shoz lé fé dan lé règ !

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj de fon dovan l’étèrnité, mi pans vi doizète kontan konsèy réjyonal nana tousa l’anbètman ? Mi pans ou i oi déza mésyé Didier dann l’annui ziska lo kou, é mèm dann out rèv ou i oi ali déza apré démisyone son plas prézidan. Touzis si ou i oi pa li lo démin anmaré dann do. Mé out rèv sar arienk in rèv. Konm lo kozman i di : nana d’la plas rant lo vèr épi lo gozyé. Tok ! Pran sa pou toué !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz toultan la boush rouvèr mi oi pa pou kosa ou i anvoye sa pou moin zordi pars mi souvien pa an avoir parl de sa. Lé vré moin lé kont la rout dan la mèr ! Lé vré moin lé pou lo train isi La Rényon pars pou komansé i rann lo oiyaz pli fasil épars sé in moiyin pou dévlop lo péi é pi dévlop travaye pou kréol. Lé vré osi moin lé kont lo gaspiyaz l’arzan, mé mi souète pa pèrsone alé la jol pars moin pèrsonèl mi èmré pa ad’alé.

M’a fèr azot in sèl romark : la rout tamarin, sa la fé dann tan Paul Vergès sa ; sa la kout près in milyar l’éro. Arzout èk sa nout kamarad Paul té dé za azé kan la fé rout la. Ou lé dakor avèk moin ? É bin, matant mi an souvien pa an avoir antann zandarm la fouye dann bann z’afèr konsèy réjyonal dann tan la. Mi ansouvien pa si zanarm la parti la kaz Paul pou sézi l’ordinatèr fini pran la pous l’éskanpète.

Pou kosa ? Pars ou sava dir amoin Paul té pli madré ké la bann koméla. Sa lé sir, mé la pa pou sa, zis pars lé shoz l’até fé dan lé règ. In poin sé tou é kan lé shoz lé fé dan lé règ lé touzour myé pou toulman. Tok ! Pran sa pou ou !