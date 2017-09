« Li la pa si tèlman gran, mé li néna l’abataz »

Si ou i vé roul in bèl galé avèk in barmine, i fo ou i rode lo poinn l’ékilib ki fo : in pti bout barmine in koté, in gran bout l’ot koté avèk in poinn z’apui l’androi k’i fo. Konmsa san tro forsé, ou i donn out mouvman son l’éfikasité k’i fo. Moin la touzour antann in vyé savan lontan téi apèl Archimède té i di konmsa : « Donn amoin in lovyé m’a soulèv la tèr ! ». Sak li té i apèl lovyé, kréol i apèl sa l’abataz… Lé parèy pou désèrtène pèrsone zot i nyabou done z’ot zès lo kantité d’mouvman k’i fo, pa tro, zis asé, pou trap lo rézilta zot i vé trapé. Alé ! Mi lès azot réfléshi la dsi, an aspéran dann tout sak zot i fé zot i trouv lo méyèr l’abataz k’i fo. ni artrouv pli d’van sipétadyé.