« Li lé pa si kouyon ké li lé mal abiyé »

Mi pans zot i koné kozman-la. Sa la pa in provèrb mé konm ni di isi shé nou, sa sé in patoi. Kosa patoi-la i di ? Li di sinploman k’in moun lé pli malin ké tazantan ni kroi . Mèm si li lé mal abiyé ! Zot i konpran lo klin d’èye. ..d’in moun i ziz l’ot i vé roul ali dann la farine alor i sort ali kozman-la. Inn i di ali li lé pa si kouyon ké sa, mèm si li lé mal abiyé. Donk zot i konpran bien sa la pa ditou in konpliman, mé in kalité d’foutan. Dèrnyé foi moin la antann sa té kan kat pèrsone té apré zoué domino é ala k’inn la mète in bout sink, kosté avèk in bout kat donk la poz in zonou, konm in pé i di. Lo moun téi kroi lé z’ot zouar i armark ar pa mé domaz la bien romark ali… Alé ! Mi lès azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.