« Linz sal i lav an famiy ! »

Zot I koné koman d’moun lontan té I trète z’ot linz ? Dizon, an prékosyon. Zot té I èm pa demoun téi oi z’ot linz tro sal sirtou sis é z’ot désou. Mi souvien in vyé madam téi mète son dosou d’vètman épi morès son mari dsi in kord déyèr la kuizine, l’androi lo karo d’kann téi komans, pou pa d’moun oir. Sa sé lo sans prop, mé lo sans figiré alor ? Zot I koné dann tout famiy nana problem épi I ariv mèm kalité zistoir demoun I vé pa fé konète lo moun étranj pars i fo pa la ont i artonm dsi la famiy. Moin pèrsonèl, mi trouv sa in bon prinsip é mi rogrète bien koméla, bann famiy i réspèk pi tro prinsip-la : la di la fé I kass lo ségré la famiy é sa moin na orèr. Alé ! mi lès azot kass z’ot tèt la dsi é mi di azot, ni ar trouv pli d’van sipétadyé.