« Linz sal i lav an famiy ! »

Ala in kozman, mi trouv lé inportan. An touléka, pou moin, sa in règloman shakinn rantre nou i doi réspékté. Mi pans la pa bézoin alé di partou sak i éspas dann out kaz, konm alé bate la lang dsi défo outz’anfan, out madam, out bononm sansa out famiy prosh. I vé pa dir, moin osi, konm d’ot désèrtin moman moin la pa obliy prinsip-la. I pé arivé, mé si i ariv i fo bien kalkilé si ou la tir in l’avantaz sansa in l’inkonvényan la-dan... Mé réspèk lo règloman ziska kan, é ziska ou ? Toultan k’sa i konsèrn la vi toulézour, sansa bann késtyon banal : lang-métré-boush [1]. Mé si l’ariv in trik sèryé, konm in krime, konm in vyol , si ou kashyète sa, la pa la lashté sa, é si nana viktime dan l’afèr ? Alé ! mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.