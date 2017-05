Lo droi d’otèr sa i kont pa don sa ?

Mi rapèl in zour Paul Vergès té ankor vivan é in zournal la fé parète in karikatir dann zoinal dé l’il. Dann désin-la plizyèr politik té apré rovandik lo trin é Paul Vergès lété asiz dann in koin éli té apré ékout azot ziska ké li fini par dir : « Réspèk in pé mon droi d’otèr, don ! ».

Pou kosa mi di sa ? Pars mi sort rogard in déba dann télé Rényon. In déba vréman mal roganizé é lé rogrétab shakinn la pa gingn mèm tan ké lé z’ot pou ésplik son program. I diré, dann bann kandida Rényon promyèr la fé son shoi sak solon li lé pli inpoirtan é sak lé moin inportan pou li. Mi pans mèm nana in pé la koz dé foi plis lo tan ké d’ot.

La pa sa ankor ! Dann déba-la, ésa Rényon promyèr lé pou arien, si inn-dé nana la mantalité lo zoizo koukou pou alé ponn dann ni lé z’ot. Donk, nana inndé la parl lo trin épi lo tram-trin, san di kisa la komans dévlop bann z’idé konmsa an promyé. Nou ni koné sé Nout kamarad désédé, épi nout parti, mé d’ot i koné pa. D’ot ankor i ral la kouvèrtir pou zot, dsi in n’afèr zot la zamé fé travaye z’ot koko sink minit. Mèm zot lé kont !

Bien antandi, nout kamarad la fine pass l’ot koté la vi, mé sak li la propoz pou La Rényon, sa lé bien vivan é sa na poin pèrsone i pé anlèv ali sa. A li é a son parti kominis rényoné.