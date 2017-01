Na poin lontan na in moun i vien oir amoin épi li oi pti sriz kotlé dsi in pti pyé zoizo-mi sipoz ! - la plant dan la kour. Li gout é aprésa li zète pars pou li sa la pa bon. Sa i pèrmète ali anbrèye dsi vavang, rézinn mèr, grin d’bb, mèm létchi li zète pars in pé lé bien sikré, in pé lé asidilé, in pé nana parfin é d’ot non. Mi lès ali anvoye son kouplé é sirtou mi di pa li lo kozman i mank sort dann mon boush pars lé dsi lo boute mon lang : « I diskite pa avèk in kouyon, i donn ali rézon ». Aprésa, mi kalkil lé posib si mi sava dann in n’ot péi, nana d’ot manzé, épi d’ot kalité légime, d’ot kalité lo frui, lé posib moin osi mi aprésyé pa. Pou kèl rézon ? Sinploman pars, d’apré moin, lo gou i form étan pti é si ou la fine gingn in l’az kaziman kanonik pou manz désèrtin z’afèr out palé i konpran pa. Ou i pé trouv bon désèrtènn shoz é d’ot non vi ké out palé lé pa asé édiké pou sa. Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé.