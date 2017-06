Lo kapitol lé zis a koté la rosh tarpéiènne !

Dsi in mèm z’il, laba dann Rome, l’avé in gran tanpl é bann zénéral vinkèr té i gingn lo droi pou vni fé z’ot priyèr pou Jupiter, mé dsi lo mèm z’il l’avé la rosh tarpéienne : landroi la, téi jète bann konadané dann fon é zot téi kraz dsi kap. L’istoir i rakont in zénéral romain vinkèr l’avé gingn lo droi vni di son priyèr dann Tanpl mé in koup de tan apré li la pran la défans bann pov é la kondane ali, palan kali dann fon d’kap.

Pou kosa mi anparl de sa ? Pars i paré bann fransé i mète anlèr lo prézidan Macron é lo promyé minis gouvèrnman. 64 pou san demoun i tonm dakor avèk banna é i souète zot i réisi. Zot i souète si tèlman lo boug i réisi ké zot lé konm bann moun amouré é zot i koné l’amour lé avèg. Mé lé vré nana arienk in moi zéléksyon prézidan la fini. A popré lo mèm tan kéla fé in gouvèrnman.

Ziska zordi demoun i pans i sava donn azot satisfaksyon é zot i pans mèm si zot osi nana désèrtènn mézir va fé grins z’ot dan, lo kou i fèr ar pa tro mal. Mé antansyon nana zépine dann program Macron é demoun i koné pa to bien ankor. L’èr zot va romarké, é zot nora gouté, mi pans z’ot poinn vizé va chanjé.

L’èrla lé pa si loin ké sa, é mi pans in foi anplis nou va gingn vérifyé lo kozman moin la mark an o la : lo kapitol lé zis a koté la rosh tarpéienne.

NB otré tan otré mèrs :

I paré in zour in zénéral romin Marcus Manlius Capitolinus la antann bann zoi lo kapitol kriyé é li la konpri vitman bann goloi lété apré atak Rome. Li la mont in l’éspédisyon vitman vitman é son troup la bate bann goloi a plate koutir. Donk li la gingn lo droi alé di son priyèr dann tanpl Zipiter. Mé inndé z’ané apré, ala ké li pran parti pou bann pov apré soufèr la fain. Ala k’i kondane ali é i zète ali o t’ an ba la rosh trarpéienne. Sa i vé dir inn lé pa tro loin par rapor a l’ot kisoi dann la zéografi k’i soi dann lo tan… Romark mi pans pa prézidan nou néna épi lo gouvèrnman va fé kondane azot pou an avoir okip tro bien bann moun, sou lo sèye la povrété.