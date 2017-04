« Lo kèr in moun lé dann in n’ot kartyé »

Moin la antann souvan demoun apré di lo kèr in moun konm la profondèr la mèr sa in n’afèr ni koné pa méziré. Pou la profondèr la mèr, mi pans l’imanité i koné mézir in n’afèr konmsa é dopi in bon koup de tan. Mél o kèr in moun, mi koné pa si nana in l’instriman pou méziré. An touléka, sa la pa in kékshoz fasil pou sondé. Bon kèr ? Mové kèr ? Kèr malèr ? Kèr noir ? Lé pa si fasil pou konète sa pars mi pans lo mésaz lé souvan dé foi parazité. Pou kosa ? Pars nana tro bann signal mélanzé pou trouv in mésaz klèr. An touléka, sé sak, moin pèrsonèl mi pans. Konbien foi ou i antan désèrtin i di sosi, alé oir d’ot l’apré di sola. Dizon, ni pé di : sé solon ! Sé solon ? Sa i vé dir lo kèr nana dimansyon varyab é sé pou sa moin la mark kozman an-o la. Alé ! Mi lès azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.