Koméla demoun na lo kèr maléré. Oplis mi viéyi, oplis mi romark in n’afèr konmsa. Konbien foi mi antann demoun apré pléré sansa kriyé dann radyo. Sa lé pa vré arienk pou la Rényon pars si zot i gardgard in pé la télé zot i an apèrsoi koman partou dsi la tèr lo malèr i pous lo bonèr dann fon kanal. Final de kont nana arienk bann rolijyon pou dir d’moun mète z’ot kèr dan la joi. Zot lé dann z’ot rol mé mi pans konm moin zot i koné koman lé difisil pou fé in n’afèr konmsa. Lo kèr la pa magazin : li ramas, li ramas, li ramas épizapré li na pi la plas pou ramasé. L’èrla, lo kèr i débord, li kapote son sharète atèr aprésa… aprésa i pé ariv n’inport de koi. Alé ! Mi lès azot fé travaye z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.