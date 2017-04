Lo konpliman lo vis pou la vèrtu. Ug !

Mi koné pa si zot la gard in pé lo bann tit bann zoinal sansa bann télé dopi k’i di Mélenchon i bénéfisyé in kouran favorab. In pé i kriy konm koshon l’apré piké. Si i kroi sak banna i di san tardé La Frans sar konm lo Vénézuéla. Moin sa i fé pa moin arien vi ké mi koné mèm pa ousa lo Vénézuéla lé randi zordi. Mèm in pé i di avèk Mélanchon, La Frans va vni konm Kuba. Moin, sa i fé pa moin arien vi ké la pa dann télé, ni dann zoinal moin la parti shèrch koman Kuba i lé.

So matin nana mèm in sindikalis bien sosyal démokrat libéral la di avèk Mélenchon va mète an plas in rézime totalitèr. Arienk sa ! Solman moin la pa antann dir lo mèm z’afèr dosi lo fron nasyonal. Moin la pa antann dir : Antansyon Hitlèr i rovien ! Musolini i kongn dsi la port ! L’akssyon fransèz i déboush dann shomin. Moin la zamé antann pars moin na l’inprésyon lo Marine i vanj pa kont lo pouvoir l’arzan é sé sa k’i kont pou bann kapitalis final de kont .

Pouvoir l’arzan ? Mi koné dan La Frans li nana in z’ènmi « inplakab », « térib » é la fine promi-ziré ké li rash z’ot skalp. Ug ! So boug la sé Hollande é Hollande i grate pa lo popyèr dsi in késtyon konmsa. Li va tourn lo kou la finans internasyonal. Avèk Holland drapo rouj nora flote dsi la dévantir tout méri. Lo santé i sava koulé sof ké kan li la rant l’élizé li la gingn in sakré lavaj de tète épi bann z’énmi la vèy la vni bann z’ami lannmin... zordi li osi li trouv son kouplé kont Mélanchon.

Son kouplé, dizon in konpliman lo vis i adrèss pou la vèrtu. Ug !